Anche dal Novarese il comitato NO FLY chiede maggiore sicurezza sui voli

Anche il comitato aeroportuale di Varallo Pombia legato allo scalo di Malpensa ha chiesto ai ministeri maggiore sicurezza sanitaria e aerea, oltre al rispetto dei diritti dei passeggeri.

Il comitato NO FLY di Varallo Pombia chiede maggiore sicurezza ai ministeri

C’è anche la voce del “Comitato Cittadini Varallo Pombia” nell’appello che i comitati aderenti alla rete NO FLY ITALIA hanno rivolto ai ministeri dei Trasporti, Ambiente, Salute e Interno, oltre che all’autorità regolazione trasporti e all’Enac. Nell’appello, notificato alle istituzioni con una lettera spedita il 23 dicembre, è un invito formale all’adozione di alcune misure legate alla sicurezza sanitaria, oltre a quella aerea e ai diritti dei passeggeri.

Le richieste dei comitati da tutta Italia:

Il coordinamento NO FLY ITALIA è composto dai comitati “Contro l’ampliamento dell’aeroporto di Ampugnano” di Siena, dall’associazione “Colognola per il suo futuro APS” di Bergamo, dal “COCOMPAER” di Bologna, dal “Presidio No aeroporto associazione VAS, Comitato sorvolati Peretola/Brozzi/Quaracchi” di Firenze, dal “CAAL” di Milano Linate, dal “Comitato Cittadini Varallo Pombia” di Milano Malpensa, del “Comitato No Fly Zone – Assoutenti città metropolitana di Napoli”, dal “Comitato NoCargoParma” di Parma, dal “Criaac” di Roma Ciampino, dal “Comitato per la riduzione dell’impatto ambientale Aeroporto Treviso” e dal “Criaav – No raddoppio aeroporto” di Venezia. Nell’appello chiedono: