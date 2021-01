Archeomuseo Arona: al via l’attività con la didattica a distanza

Sono partiti in questi giorni i primi incontri didattici a distanza con le classi scolastiche a cura del Museo di Arona: ha fatto da “apripista” una classe terza ad indirizzo turistico dell’Istituto Ravizza di Novara. Le lezioni, tenute dall’archeologa conservatrice Elena Poletti, sono offerte in forma gratuita alle classi del territorio provinciale, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale aronese.

Calendario, modalità e temi degli incontri possono essere concordati scrivendo alla mail archeomuseo@comune.arona.no.it o chiamando (tutti i giorni in orario d’ufficio) al tel. 0322 48294.

L’Archeomuseo aronese

L’Archeomuseo aronese rappresenta per il territorio della Provincia di Novara il più completo percorso archeologico per conoscere la storia del popolamento dall’età della pietra, con i reperti neolitici, all’età del Bronzo, con il sito UNESCO delle palafitte di Mercurago, alla prima età del Ferro con la Cultura di Golasecca e i ricchi corredi di Castelletto Ticino, e ancora alla seconda età del Ferro con i corredi celtici di Dormelletto, per arrivare all’età romana e all’alto medioevo.

Per le primarie e secondarie di primo grado

In particolare le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado potranno scegliere un approfondimento tra quelli sviluppati con il coordinamento di Itur per il progetto Idida già durante il lock down della scorsa primavera (per il catalogo completo si rimanda a http://www.archeomuseo.it/didattica.html). Un primo collegamento viene dedicato a un’introduzione e visita virtuale della sezione museale prescelta; il secondo collegamento consente invece alla classe di formulare all’archeologo domande e richiedere approfondimenti su argomenti particolari, per soddisfare curiosità e dubbi emersi. A seguito del secondo incontro vengono forniti i collegamenti ad un gioco-quiz on line e inviata una scheda attiva stampabile, con cui proseguire il lavoro e mettersi alla prova sulle conoscenze acquisite.

Secondarie di secondo grado

Per le classi della scuola secondaria di secondo grado è possibile richiedere interventi con un taglio più tecnico e scientifico, modulati in base agli indirizzi dell’Istituto e ai programmi affrontati, e sempre incentrati sulle aree cronologiche e tematiche del Museo: la più antica preistoria (Neolitico ed età del Bronzo); i Celti dell’età del Ferro; l’età romana e la fine dell’Impero.

Così l’assessore Autunno

L’Assessore alla Cultura e Istruzione, Chiara Autunno, esprime soddisfazione per l’adesione delle classi al progetto: “L’attività museale non ha motivo di fermarsi, anzi, soprattutto in questo momento, è fondamentale che risorse nuove o rinnovate vengano messe a disposizione delle istituzioni scolastiche a favore degli studenti. Riteniamo di aver trovato i canali giusti per portare “a domicilio” la ricchezza custodita nel nostro museo che, grazie all’impegno del Comune, può essere fruita virtualmente in forma gratuita e ci auguriamo che sempre più classi vogliano cogliere questa opportunità”.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 0322 48294 archeomuseo@comune.arona.no.it www.archeomuseo.it