Arona partono oggi i lavori per la rotonda di viale Baracca

Cominciano oggi giovedì 15 aprile 2021 i lavori per la nuova rotonda all’ingresso della città.

Nuova rotonda ad Arona

L’assessore ai Lavori Pubblici Alberto Gusmeroli ha annunciato l’inizio dei lavori per la nuova rotonda all’ingresso di Arona.

“Inizia oggi la realizzazione della rotonda di ingresso della città in viale Baracca.

È la 14esima rotonda realizzata ad Arona in questi ultimi undici anni e insieme al “circuito” di via Cantoni, Mazzini, Torino e liberazione una tra le più importanti e attese.

Per realizzarla tre anni di lavori, accordi, progetti. Prima per risolvere con Anas l’allagamento che si realizzava ad ogni pioggia sotto il primo ponte, poi l’accordo con ENI per bonificare dai rifiuti il terreno dell’ex distributore di carburante e l’acquisizione dello stesso terreno e poi l’acquisizione da Anas del pezzo di statale.

Si realizzerà anche l’imbocco della pista ciclabile da Dormelletto che proseguirà sia passando per la via al Porto, sia in viale Baracca per innestarsi all’esistente pista al Conad”.

Altri lavori in corso

“Iniziano anche i lavori davanti alle panchine cyclette di prolungamento a lago degli scarichi di acque bianche funzionali a realizzare la nuova spiaggia proprio in quell’area. Sarà la terza spiaggia di Arona, libera a tutti, con bagnìno e speriamo possa essere già disponibile quest’estate”.

“Procedono molto bene infine i lavori in Rocca di messa in sicurezza delle antiche mura, l’ingresso è quasi terminato mentre le mura alte richiedono tempi più lunghi (luglio/agosto)”.