Arona un gruppo facebook per far rivivere il Mirage

Quando dici Mirage, dici successo. Anche a distanza di decenni dalla chiusura. Il locale più noto e più in voga del Lago Maggiore continua a far parlare di sé. Questa volta attraverso una pagina facebook, <Amici del Mirage>, nata da un’idea dello storico deejay del locale Raffaele Papasodaro.

Amici del Mirage

60 anni, tagliatore di pietre preziose per oreficerie, deejay Raffy è uno dei volti storici della sala da ballo: in consolle dal 1989 al 1996. “Il Mirage, parlo dei miei anni ma anche più in generale, era sempre pieno. Gestito magistralmente da Giorgio Vedovato e da sua moglie Renata, la domenica pomeriggio contava oltre 1200 persone. Era una sorta di tempio della musica e le persone arrivavano da tutta la zona: chi in traghetto, chi in treno”.

E dal Mirage sono passati tantissimi vip: da Fiorello a Marco Baldini, Albertino, Linus ma anche Fabio Testi, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Paola Barale, Simona Ventura e Maurizio Seimandi che ha registrato due puntate di Superclassifica Show.

Il ricordo di Lorena Vedovato

“Il Mirage è stato aperto dalla mia famiglia il 12 settembre del 1973. Nove mesi dopo l’inaugurazione sono nata io” ci aveva raccontato in passato Lorena Vedovato, figlia dei proprietari e sindaco di Dormelletto. “Io vivevo proprio nell’edificio: il mio appartamento era sopra la sala del ballo liscio e confinanate con la sala della disco-music: sono praticamente cresciuta a pane e musica fin da subito”.

Tornando al gruppo facebook creato da Papasodaro, lo spazio virtuale è stato inaugurato quasi due mesi fa: “A marzo, annoiandomi, ho iniziato a fare dirette facebook dove mettevo i dischi anni ’90. Molti apprezzavano ricordando i tempi del Mirage. Così il 25 aprile ho pensato di aprire il gruppo per vedere che effetto avrebbe fatto e in 3 giorni si erano già iscritte mille persone. Ora siamo a 2700 ed il numero è sempre in crescita”.

Quali sono i contenuti del gruppo? “C’è chi pubblica foto d’epoca, chi video, chi adesivi e chi pagine di diari. E’ bello rivedersi e riconoscersi. Cerchiamo sempre di fare nuove iniziative e sto coinvolgendo i vari deejay per realizzare live con musica anni ’90. Mi piace ricordare nomi storici quali l’aronese Paolo Rizzi, Fabio Belli, Cristiano Sora, Luigi Rinaldi e ancora Andrea Gentile e Paolo Morandi. Nonchè il vecchio staff del Mirage con Pippo il factotum e le cassiere Simonetta, Annie e Stefania mancata purtroppo due anni fa. Il Mirage è talmete vivo nel cuore di tutti che dal 2015 facciamo una serata “Remember Mirage” a cui Giorgio Vedovato non manca mai”.

Il saluto di Sergio Vedovato

E proprio Vedovato ha voluto salutare tutti gli <Amici del Mirage> pubblicando un video: “Guardando su facebook ho trovato la pagina e mi ha fatto piacere che dopo tanti anni ci sia ancora questo bel ricordo del Mirage dove abbiamo trascorso tante giornate assieme. Vi abbraccio tutti”.