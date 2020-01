Chiusa via San Carlo a Castelletto per lavori

Chiusa via San Carlo a partire dalle 10 e fino alle 17, Il provvedimento è stato preso a causa di alcuni lavori.

Chiusa una strada a Castelletto

E’ stato annunciato nei giorni scorsi un provvedimento che riguarderà la viabilità della centralissima via San Carlo, lungo la salita che porta al municipio. Ad essere chiusa, a partire dalle 10 e fino alle 17 di oggi, martedì 21 gennaio, sarà il tratto di strada compreso tra le intersezioni con le vie Diaz e Roma. Per questo motivo per tutta la durata dei lavori è istituito il divieto di transito veicolare.