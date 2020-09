Conferimento rifiuti a Veruno: area chiusa fino al 2 ottobre per manutenzione

Fino al 2 ottobre l’area di conferimento rifiuti di via Revislate a Veruno sarà chiusa: rimane aperto il punto di raccolta a Gattico.

L’area di conferimento dei rifiuti di via Revislate in località Veruno rimarrà chiusa fino al 2 ottobre. A comunicarlo è la stessa amministrazione di Gattico-Veruno nella homepage del sito. L’area di conferimento rifiuti è chiusa per manutenzione: fino alla sua riapertura la cittadinanza potrà conferire i rifiuti nel punto di raccolta di via Mazzini, in località Gattico, secondo i giorni e gli orari indicati per le differenti tipologie di materiale da conferire.