Consiglio a Lesa approva bilancio e rinvia interpellanze di Aria Nuova

Consiglio a Lesa si riunisce per approvare d’urgenza il bilancio, rinviate tutte le altre discussioni.

Consiglio a Lesa riunito per il bilancio

E’ stata una seduta straordinaria del consiglio comunale quella che si è riunita nella sera del 10 marzo. Molti i consiglieri assenti, giustificati dal fatto che risiedono in altri Comuni, e poche le tematiche discusse. Quello che era urgente fare però è stato fatto: approvato il bilancio. Non si è trattato di una necessità legata ad una questione di scadenze in quanto il termine è stato prorogato al 30 aprile. Il motivo dell’urgenza è stato un altro: senza l’approvazione del bilancio, l’Amministrazione comunale non può disporre delle somme e non può quindi far fronte a particolari spese che questo momento di emergenza potrebbe richiedere.

Rinviati gli altri punti

“Stiamo vivendo un momento particolare anche dal punto di vista amministrativo – ha spiegato Aloma Rezzaro, sindaco di Lesa – non sappiamo ancora se dovremo affrontare delle spese impreviste e quindi era necessario poter disporre di un bilancio approvato. Non approvare il bilancio avrebbe significato non potersi muovere per le esigenze della comunità”. Gli altri punti all’ordine del giorno sono stati rimandati alla prossima seduta.