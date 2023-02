Oggi torna il mercatino dell'antiquariato ad Arona

E' in programma per oggi, domenica 5 febbraio, il ritorno del mercatino dell'antiquariato ad Arona,

Appuntamento sul lungolago

Oggi, domenica 5 febbraio, ritorna il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato di Arona. Sul lungolago Caduti di Nassirya sono attesi circa 60 espositori, con un’offerta considerevole per gli appassionati di collezionismo. Sono praticamente presenti tutte le categorie del mercato antiquario: mobili, giocattoli, complementi di arredo, libri e fumetti, accessori, bijoux… un’esposizione di migliaia di pezzi, in grado di soddisfare ogni curiosità e collocate nella piacevole cornice di una passeggiata tra il verde e l’angolo più a sud del lago Maggiore.

Il secondo mese di attività

Per il Mercatino di Arona si tratta del secondo mese di attività, dopo che la sua gestione è stata affidata, per tutto il 2023, dal comune di Arona alla società mON, organizzatrice già da tempo del Mercatino dell’Antiquariato di Casale Monferrato e con una considerevole esperienza con diverse manifestazioni analoghe in Piemonte. Con la data del 5 febbraio, dopo quella straordinaria dell’Epifania, comincia così un calendario che vedrà gli antiquari trovarsi ad Arona la prima domenica di ogni mese.