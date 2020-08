Paruzzaro: agevolazioni per i residenti al camp sport di settembre

Agevolazioni per i residenti di Paruzzaro che siano anche iscritti alla scuola primaria e infanzia per la frequentazione del camp sport di settembre.

Camp sport a Paruzzaro: agevolazioni per i residenti che vanno a scuola in paese

Buone notizie per i residenti di Paruzzaro che sono iscritti alla scuola primaria o a quella d’infanzia in paese, e che siano interessati a frequentare il camp sport di settembre organizzato da Area Libera. Il Comune infatti rimborserà il 50% della quota per le settimane di iscrizione al camp sport di settembre.