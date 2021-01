Scatole di Natale anche dalla primaria di Nebbiuno per la rete Nondisolopane

Dalla Primaria di Nebbiuno 74 scatole di Natale per la rete “Nondisolopane” di Arona.

Al Montessori vince la solidarietà. Grande successo alla Primaria di Nebbiuno per il progetto “Scatole di Natale”. L’iniziativa, partita da Milano, è stata promossa dall’insegnante Martina Curella che oltre a promuovere il progetto, venerdì 18 dicembre, ha consegnato all’associazione “Rete Non di Solo Pane” di Arona 74 scatole donate dai bambini. Gli insegnanti ringraziano tutte le famiglie per la grande generosità e per aver trasmesso il senso del donare e della solidarietà.

Ogni scatola poteva essere riempita con una cosa calda (guanti, sciarpa, maglione…), una cosa golosa, un passatempo (libro, riviste, matite…), un prodotto di bellezza e un biglietto gentile perché le parole valgono anche più degli oggetti.