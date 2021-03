Schiuse 400 mila uova di trota all’incubatoio ittico di Solcio di Lesa

Gli avannotti dopo lo svezzamento saranno immessi da FIPSAS e dai pescatori professionisti nel lago Maggiore, nei suoi immissari e nel fiume Agogna. Iniziativa che si integra nel progetto di Legambiente Torrenti Verdi Verbano.

Incubatorio di Solcio

In occasione della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, l’incubatoio ittico di Solcio annuncia che è in piena attività la stagione di riproduzione delle trote e dopo la schiusa delle uova, sono ora in fase di svezzamento 400mila avannotti di trote delle specie Fario e Marmorata, che al termine della loro fase di crescita iniziale verranno immessi dai volontari di FIPSAS Novara e dai pescatori professionisti nei torrenti immissari del lago Maggiore, nel fiume Agogna e in altri torrenti minori della provincia di Novara.

Questa attività è in sinergia e si integra nel progetto Torrenti Verdi Verbano di Legambiente. Altri avannotti saranno a disposizione delle cooperative dei pescatori professionisti dell’Isola Pescatori e del Golfo di Solcio per essere immessi nel lago Maggiore, mentre 50mila avannotti di trote Marmorate saranno inizialmente rilasciati nel basso corso del fiume Erno per la loro discesa nella acque del lago Maggiore.

L’impegno congiunto tra le cooperative dei pescatori professionisti insieme ai volontari di Fipsas Novara, con la collaborazione del circolo locale di Legambiente è finalizzato a sostenere e “aiutare” la riproduzione delle specie ittiche presenti negli ecosistemi fluviali e lacustri, sottoposte dalla pressione antropica esercitata dagli insediamenti urbani sulle sponde, da alcune situazioni locali di inquinamento e da gravi episodi di bracconaggio.

Così Roberto Forni

Roberto Forni, coordinatore della commissione Verbano di Fipsas ha dichiarato: “Queste immissioni di avannotti, non sostituiscono il ciclo naturale della riproduzione della fauna ittica, hanno l’obiettivo di mitigare gli effetti negativi prodotti dalle attività umane, dall’inquinamento e dalle conseguenze del riscaldamento globale sugli ecosistemi lacustri e fluviali, contribuendo così al mantenimento dell’equilibrio naturale tra le specie, attraverso la salvaguardia della biodiversità e dei servizi ecosistemici nelle zone umide.”

Il sindaco

Particolare soddisfazione verso questa iniziativa ambientale nel territorio è stata espressa dall’amministrazione comunale di Lesa, con la dichiarazione del sindaco Aloma Rezzaro: “Seguiamo con attenzione e sosteniamo con entusiasmo le varie iniziative di tutela e salvaguardia ambientale in corso nel nostro Comune, come il ripopolamento delle trote effettuato dai pescatori all’incubatoio di Solcio e l’attività ininterrotta di recupero plastiche dal lago del Seabin, l’apparecchiatura di aspirazione dei rifiuti installata la scorsa estate. L’ambiente, il paesaggio e l’ecosistema lacustre sono il nostro patrimonio che dobbiamo preservare per le future generazioni. In quest’ottica le nostre politiche di gestione del territorio sono finalizzate a stimolare le attività economiche, la promozione del turismo e l’occupazione, mantenendo però un corretto equilibrio con la sostenibilità ambientale e sociale, affinché i benefici di sviluppo e crescita possano ricadere su tutta la Comunità”.