100 anni di tv: un francobollo dedicato a Mike Bongiorno, festa anche ad Arona

L'Ufficio Postale di via Giacomo Matteotti ad Arona ha festeggiato oggi i 100 anni di radio e 70 anni di televisione. Per l'occasione Poste Italiane ha comunicato l’emissione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Mike Bongiorno, nel centenario dalla nascita, relativo al valore della tariffa B, pari a 1,25 euro.

I dettagli

La tiratura è di trecentomilaquindici esemplari. La vignetta riproduce un ritratto di Mike Bongiorno, celebre showman italiano pioniere e protagonista della televisione in Italia, che aveva scelto il lago Maggiore come luogo di 'buen retiro'. Sul francobollo, in alto, spicca la sua proverbiale “Allegria” con cui è entrato per oltre cinquant’anni nel cuore e nelle case degli italiani. Completano il francobollo la legenda “Mike Bongiorno” e le date “1924-2009”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Gaetano Ielluzzo.

Presenti per l'occasione la Direttrice Emanuela Medina, la Responsabile della Filatelia Novara, Biella e Verbania, Donata Fabiano e gli impiegati Rosaria Pesca e Roberta Nicolini; per l'amministrazione comunale di Arona ha partecipato l'Assessore alle Attività Produttive e Commercio Monia Mazza, insieme ai consiglieri Guglielmo Autelitano e Antonio Furfaro: "Oggi festeggiamo un momento importante nella vita e nella storia di tutti - racconta l'Assessore Mazza -. Un secolo fa nasceva la radio e poi la televisione, dunque nasceva a tutti gli effetti un nuovo modo di comunicare e di trasmettere la quotidianità. Da qui sono passate storie, racconti, intrattenimento ed eventi importanti che hanno segnato la storia di tutti noi. Pensiamo all’annuncio dell’inizio della guerra o all’annuncio della fine della guerra... La radio prima e la televisione dopo, sono diventate la nostra voce, sono entrate a far parte delle nostre famiglie". L'Assessore Mazza ha inoltre evidenziato come "l'Ufficio Postale sia un simbolo della connessione con il mondo, ringraziando tutti coloro che, con il loro lavoro, animano il panorama televisivo e radiofonico, in particolare la storica radio ‘BluRadio’, che continua a dare spazio e voce alla comunità aronese".