100 anni per un aronese doc: auguri al prof Vittorio Gianotti

L'ambito traguardo è stato tagliato martedì 11 aprile e festeggiato a mezzo social anche da don Giovanni Gusmini.

Gli auguri

"Il nostro grande Patriarca ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita, che ne abbraccia due, nei quali l’uomo ha compiuto le più entusiasmanti conquiste e vissuto le tragedie più drammatiche. Il nonno le ha vissute entrambe, dedicando tutta la vita alla famiglia, all’insegnamento, all’impegno civico, con la sua intelligenza, la sua creatività, la sua fede. Per tutti noi che lo abbiamo conosciuto è, e resterà sempre, un maestro e un punto di riferimento fondamentale. Altri cento di questi giorni".

Gianotti, pittore e professore di disegno per generazioni di aronesi è stato anche sindaco di Meina e assessore ad Arona dal 1970 al 1972 e poi consigliere comunale fino al 1975. E’ stato anche fondatore del “Guado”, associazione che aiuta i ragazzi tossicodipendenti, ed è stato autore dei primi bozzetti per la realizzazione della Chiesa di San Luigi. Nel 2019 era stato anche insignito del premio "Arunes di Aruness" ideato dal compianto Piero Guazzoni nell'ambito dei corsi di dialetto aronese che si svolgevano nel salone dei Tre Ponti, e assegnato a coloro che "hanno contribuito a rendere Arona un luogo speciale in cui vivere".