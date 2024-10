"2806 euro per contare i cestini ad Arona? Già ampiamente ripagati"

"Arona spende 2806 euro per far contare i cestini: non poteva occuparsene l'assessore?>. Era questo l'argomento dell'ultimo comunicato stampa del gruppo di minoranza Impronta Civica (LEGGI QUI). Ecco invece la replica dell'amministrazione.

La replica

"Attualmente non esiste un monitoraggio esatto dei cestini collocati in città, non si sa quanti ne vengono svuotati e per cosa effettivamente si paghi. Esistono tantissime tipologie di cestini: quelli che restano vuoti e altri che straboccano, cestini che percolano di rifiuti perché sono rotti, cestini a tre sezioni con rifiuti non separati, cestini dove è necessario avere un'apertura più ampia e cestini arrugginiti e fatiscenti. Ci sono poi zone in cui addirittura non servono e servirebbe dunque ricollocarli in maniera intelligente e altre in cui invece sono numericamente troppi.

E’ una situazione caotica che adesso con strumenti come la digitalizzazione e la mappatura (uno strumento utile per tantissimi aspetti gestionali) permetterà di intervenire come dovrebbe fare chiunque che voglia organizzare e pianificare un lavoro duraturo e proficuo. Triste che la minoranza, con poco rispetto, inviti un consigliere comunale sempre attivo sul territorio a farlo personalmente. I 2.800 euro, compresi di mappa digitale, saranno recuperati ampiamente dall'ottimizzazione del servizio, dal miglior utilizzo dei cestini e anche dal costo della raccolta. Già ora sono stati recuperati comprando l'aspirotto in funzione sia al lunedì che al giovedì, dunque non c'è spreco di risorse, ma recupero. Dalla minoranza c'è la consueta voglia di fare polemiche su tutto e per nulla".