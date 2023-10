40 anni di Avo Arona: accanto alle persone, vicino al territorio

L’associazione aronese ha festeggiato il suo compleanno insieme alla presidente Anna Marini e tutti i volontari.

Premiati i tirocinanti passati effettivi e i sempre presenti dopo 10 e 30 anni di servizio

Un compleanno festeggiato insieme a tanti volontari, amici e conoscenti con un parterre di illustri ospiti presenti nella gremitissima Aula Magna del Comune. Dagli ex amministratori locali Gusmeroli e Monti, ai presidenti di Avo Francesco Colombo (Federale) e Roberto Ruggeri (Regionale), al presidente del Cst Novara/Vco Daniele Giaime, tutti coordinati nei rispettivi interventi dalla presidente Anna Marini. E poi la professoressa Francesca Rigotti che ha parlato, in una lunga quanto apprezzata ‘relazione’, della mille preziose sfaccettature della ‘gentilezza’, per chi la esercita e chi la riceve.

“La nostra è una missione, universale perché non lascia indietro nessuno – ha chiarito Marini – festeggiamo il 40° guadando sempre avanti, al bene dell’altro inteso come persona che incontra le più diverse fragilità. I nostri volontari, alcuni dei quali sono stati premiati per la loro lunga presenza in Avo Arona, lo fanno con amore e devozione ogni giorno”.

“Volontariato vuol dire agire, fare, rimettere al centro il rapporto con le persone - ha aggiunto Giaime – lavorando in rete, insieme tra associazioni e istituzione. La sfida della gentilezza è proprio questa, partendo alle volte anche da zero. Il Cst partirà a breve con alcuni corsi formativi e bandi dedicati che vi invito a scoprire sul nostro sito o sulle pagine social”.

Al termine, prima del pranzo sociale, le premiazioni.

Per il passaggio da tirocinanti a effettivi

Antonella Ferrari (Cap Arona)

Antonio Ferrari (Cdr Meina)

Mimma Serafino (Cdr Arona)

Germana Simonotti (Rsa Gattico)

Per i 10 anni di servizio

Rosa Maria Cartieri (Cdr Arona)

Mario Crola (Cdr Oleggio)

Gaby Huamani Palomino (Cdr Meina)

Gabriele Pasquale (Rsa Gattico)

Olga Soleil Pezza (Cdr Arona)

Melissa Vicharra Lopez (Cdr Arona)

Per 30 anni di servizio

Maria Teresa Pasin (Cap Arona)

Barbara Castellotti (Clinica San Carlo)