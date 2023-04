L’Amministrazione Comunale di Arona celebrerà il 78° Anniversario della Battaglia di Arona e l’Anniversario della Liberazione del 15 aprile.

I due appuntamenti

Venerdì 14 Aprile alle 10 raduno presso il Cimitero di Arona e Cerimonia in ricordo della Battaglia di Arona, alla presenza delle Autorità, dei rappresentanti delle associazioni e della cittadinanza.

Martedì 25 Aprile alle 10 raduno sul Lungolago in Largo Garibaldi, presso la lapide ai Partigiani trucidati, per un breve ricordo della Battaglia di Arona e trasferimento al monumento ai Caduti in Piazza de Filippi per la cerimonia di commemorazione della Liberazione dal nazifascismo, con interventi del Sindaco, dell’ANPI ed alla presenza delle Autorità, dei rappresentanti delle associazioni, della cittadinanza.

Seguirà inaugurazione della mostra “E i partigiani tornarono a scuola” dell’Associazione Culturale Stella Alpina.

La mostra sarà aperta al pubblico presso la Sala Tommaso Moro del Palazzo Comunale dal 25 Aprile al 1° Maggio dalle ore 16 alle ore 19.