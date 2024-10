80 Golden Retriever ad Arona per una passeggiata a 4 zampe

Domenica 6 ottobre si è tenuto, ad Arona, l'evento LAGO DORATO 2024 organizzato dal gruppo "Golden Retriever Novara e provincia".

Passeggiata di gruppo

Oltre 80 cani di questa razza con i loro proprietari si sono dati appuntamento nella mattinata per l'annuale passeggiata di gruppo. Il corteo dorato ha attraversato la città sul lungolago e lungo il "budello" di Via Cavour, sollevando la curiosità di quanti lo incontravano lungo il percorso scattando centinai di foto. La giornata è proseguita col pranzo in un ristorante della zona.

Il gruppo, coordinato dalla responsabile Simona Manfrin, e al quale è possibile iscriversi gratuitamente su Facebook, organizza con frequenza passeggiate in varie località della nostra zona, nel Parco del Ticino, nelle campagne, nelle vigne, che sono piacevoli per i cani e per i loro umani.