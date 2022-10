860mila euro dalla Regione a Novara e Arona per opere pubbliche

Il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marnati: “L’obiettivo è rendere più veloce la realizzazione di interventi di estrema importanza per i singoli centri e spesso attesi da anni”.

La Regione Piemonte ha firmato le intese per avviare le procedure degli accordi di programma che porteranno all’assegnazione al Comune di Novara di 200.000 euro per la sistemazione del campo da baseball “Provini” e al Comune di Arona di 560.000 euro per il recupero dell’ex macello pubblico per realizzare spazi espositivi e il museo di Fanny Usellini. Le due amministrazioni contribuiranno rispettivamente con 50.000 e 410.000 euro.

I documenti sono stati sottoscritti dal presidente della Regione Alberto Cirio con i sindaci Alessandro Canelli e Federico Monti.

“Questa operazione - commenta il presidente Cirio con l’assessore Matteo Marnati - rappresenta la prima tranche di una manifestazione di interesse per il finanziamento da parte della Regione, con risorse proprie, dello Stato e del Fondo di sviluppo e coesione, di opere già dotate del progetto definitivo e di un contributo stanziato dal Comune interessato. L’obiettivo è rendere più veloce la realizzazione di interventi di estrema importanza per i singoli centri e spesso attesi da anni”.