950 nuotatori per la Traversata "Angera-Arona" targata Pro Loco

31ª edizione della traversata Angera-Arona organizzata dalla Pro Loco Arona domenica 1 settembre.

Traversata "Angera-Arona"

950 i nuotatori al via, dei quali 750 hanno affrontato la distanza di 1,2 km, partendo da Angera e arrivando ad Arona. Altri 200 atleti agonisti si sono cimentati nel percorso di 2,4 km, l’11° Trofeo Vittorio Zenith, che prevedeva il tragitto Arona – Angera – Arona.

I vincitori

Nella gara agonistica Riccardo Chiarcos ha vinto con il tempo di 0:26:07. Per la categoria femminile, Lara Gherardini ha vinto con 0:29:48

Per quanto riguarda la "normale" Traversata Angera Arona, il primo ad arrivare è stato Marco Negri di Oleggio.

Tra le donne la prima ad arrivare in quel di Arona è stata Debora Persico di Vigevano.

Le parole del vicesindaco Marina Grassani

"In una splendida domenica assolata, ieri, nella meravigliosa piazza del Popolo di Arona, il via alla 31ª edizione della Traversata, divenuto un imperdibile appuntamento con adesioni alle stelle, sia per la nuotata amatoriale che per quella competitiva.

Un plauso doveroso al presidente della Proloco Arona Alberto Tampieri, a tutto lo staff e ai tantissimi collaboratori, indispensabili affinché una manifestazione così partecipata riesca nel migliore dei modi.

Dopo i fuochi anche per la traversata le Amministrazioni di Arona e Angera affiancate; alla presenza del sindaco onorevole Alberto Gusmeroli con me, vicesindaco, e con le colleghe assessore Monica D'Alessandro e Alessandra Marchesi e i consiglieri Damiano Malgaroli e Guglielmo Autelitano, presenti per Arona, e gli assessori Simona Acquaviva e Giacomo Baranzini per Angera".