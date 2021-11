A Castelletto Ticino i tamponi rapidi si fanno in motel

Blue Relais Maggiore

Per accedere al servizio è necessario prenotarsi sul sito www.serviziotamponi.it scegliendo l’orario più comodo.

Il Blue Relais Maggiore di Castelletto sopra Ticino (NO), già unico Covid Hotel della provincia novarese, rinnova il suo impegno per la battaglia contro la pandemia offrendo il servizio di tamponi rapidi Covid-19.

Tamponi rapidi in motel

L’hotel-motel Blue Relais Maggiore, sul Sempione, è tornato a essere hub vaccinale. La struttura ha infatti ottenuto l’abilitazione della Regione per i tamponi rapidi. Un’esigenza che nasce per alleviare la forte pressione sulle farmacie che, vista la carenza di altre strutture abilitate nell’area, registrano lunghe code di cittadini, vaccinati e non, desiderosi di fare un tampone rapido.

Per questo motivo Denise Lunardi, titolare di Distar srl gestore del Blue Relais Maggiore, biologa iscritta all’Albo e quindi abilitata a poter effettuare test antigenici rapidi rinofaringei, si dice «felice di sentirsi utile in questo difficile momento che ancora stiamo vivendo», dedicando un’intera sezione della sua struttura a drive-in per tamponi rapidi, senza interferire con la normale attività alberghiera e con la privacy degli ospiti dell’hotel. Per accedere al servizio è necessario prenotarsi sul sito www.serviziotamponi.it scegliendo l’orario più comodo (il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9.45 alle 13 e dalle 18.30 alle 19.30; la domenica dalle 11 alle 12). Una volta effettuata la prenotazione, ci si presenta con la propria auto e alla reception esterna per l’accettazione, muniti di documento d’identità e codice fiscale, si effettua il pagamento della prestazione, per poi dirigersi con l’auto nell’area dell’hotel dedicata dove, senza scendere dal veicolo, l’operatore effettuerà il tampone. Si parcheggia quindi negli spazi appositi adiacenti e dopo 25 minuti si ottiene l’attestazione d’esito del tampone.

Dopo qualche minuto arriverà l'sms con l’AUTH CODE con il quale sarà possibile scaricare il proprio green pass di 48 ore dal sito dcg.gov.it o dall’APP IO (o IMMUNI), anziché dal proprio fascicolo sanitario se residenti in Regione Piemonte.