A Comignago al via la digitalizzazione del Comune

Rapporti con le istituzioni

L'annuncio dell'assessore Marascio.

Comignago: al via la digitalizzazione del Comune tramite lo Sportello online del cittadino.

Sportello online del cittadino: via alla digitalizzazione del Comune a Comignago

L'ultima innovazione tecnologica in ordine di tempo è avvenuta giovedì 13 gennaio, giorno da cui è possibile, accedendo alla sezione dello Sportello online del cittadino, prenotare un appuntamento ai servizi demografici direttamente dal sito www.comune.comignago.no.it per i seguenti servizi: rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), pratiche relative alla residenza e certificazioni varie. All'interno della stessa sezione del sito l'utente (cittadino o impresa) può presentare istanze online per servizi di proprio interesse, suddivise per categorie/aree tematiche (matrimonio e anagrafe).

«La nostra Amministrazione - commenta l'assessore Andrea Marascio - cerca di rendere i residenti partecipi alla vita amministrativa del paese. Il portale web del Comune è uno tra i più importanti strumenti di comunicazione dove il cittadino può reperire tutta una serie di informazioni utili. I dipendenti comunali stanno svolgendo un ottimo lavoro di verifica dei contenuti pubblicati e sono impegnati nel favorire l'integrazione di nuovi servizi di utilità per la comunità. Tramite la piattaforma PiemontePay, disponibile accedendo alla sezione PagoPA, è possibile pagare un avviso ricevuto oppure effettuare pagamenti spontanei (come i buoni mensa, il servizio scuolabus, lampade votive, diritti di segreteria e molto altro). Di fatto possiamo dire che la digitalizzazione del Comune di Comignago è già iniziata e come obiettivo primario intendiamo favorire l'utilizzo dell'app IO, punto di accesso ai servizi delle Pubbliche amministrazioni.

Oggi sono tredici le funzionalità visibili in elenco dai nostri concittadini che utilizzano l'applicazione, quasi tutte aventi carattere di avviso, e di queste ben 10 sono già attive. Lunedì 6 dicembre 2021 avevamo pubblicato il nostro primo post Facebook, si comunicava la nascita della pagina ufficiale Facebook del Comune di Comignago. Vogliamo integrare i tradizionali strumenti di comunicazione con quelli moderni, allargando il bacino di utenza e la qualità informativa».