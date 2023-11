A Divignano in una foto la storia di 5 generazioni di donne

5 generazioni di donne immortalate nello stesso istante. E' questa la caratteristica della foto scattata nella casa della famiglia di Delfina Ruzza, la trisnonna della giovane Sofia, nata da pochissimo.

In una foto la storia di una famiglia unica

E' davvero unica la foto scattata in casa della famiglia di Delfina Ruzza. In un solo scatto di famiglia compaiono 5 generazioni di donne. Questa straordinaria storia, che attraversa cinque generazioni, inizia il 13 novembre 1930, quando Delfina Ruzza viene al mondo. Delfina, che tutti hanno sempre chiamato Maria, oggi ha 93 anni e durante la gioventù, a 25 anni, conosce l’uomo della sua vita, Rocco. Dopo un paio di anni resta incinta di Patrizia. Patrizia Castellucci, figlia unica, nasce in casa l’1 giugno del 1957 a Divignano. È una bimba vispa e sveglia e cresce in fretta: a 12 anni lavora già come commessa. Incontra il suo futuro marito Raffaele ancora giovanissima e ad appena 16 anni si ritrova in dolce attesa della prima figlia.

Di madre in figlia...

"Ovviamente - ammette Patrizia - non mi sentivo proprio pronta a diventare mamma, però ero contenta e piano piano sia io, sia mio marito siamo riusciti a fare un buon lavoro. Non rimpiango nulla. Mi spiace solo che mio marito non sia più qui con noi". Patrizia e Raffaele insieme crescono le due figlie, Erika e Tamara Bevivino, che passano l’infanzia tra Arona e Divignano. "La mia infanzia è stata molto bella - spiega Tamara - abbiamo sempre avuto dei bei rapporti in casa e assieme a mio padre abbiamo vissuto delle grandi avventure. Sapevamo quando partivamo, ma non sapevamo mai quando saremmo tornate". Tamara, classe 1975, una volta terminate le medie torna a Divignano, dove nel 1997 conosce Cristian, che diventerà il padre delle sue tre splendide figlie: Marta, Marianna e Valentina Lamagni. Ancora una volta tutte donne. Marianna, la seconda delle tre, nasce il 7 agosto 2004.

... fino all'ultima nipotina

"Ho frequentato le elementari a Borgo Ticino - esordisce Marianna - perché la nonna faceva la bidella lì. E dopo le medie ho iniziato l’istituto tecnico per il turismo al Fermi di Arona, ma ho deciso di lasciare gli studi perché non faceva per me. Poi, due anni fa ho conosciuto Fabio, che è anche venuto ad abitare qui da noi. E poi all’inizio di quest’anno sono rimasta incinta. Non potremmo essere più felici. La prima a saperlo ovviamente è stata mia mamma. Poi Fabio e io siamo andati da mio papà per dargli la notizia e mentre lo facevamo il mio compagno piano piano andava verso il cancello per paura della reazione di mio padre. Ma in realtà sono stati tutti contentissimi". E l’ultima di 5 generazioni è proprio la piccola Sofia Pellegrini, venuta al mondo il 30 settembre 2023. (...) In casa tutti ormai la chiamano “Paciocchina”. "Quando ero piccola, ogni volta che passavo dal tabacchino, mi facevo comprare dei piccoli pupazzetti che si chiamavano proprio paciocchini. Li avevo tutti e li adoravo. E adesso è Sofia la mia paciocchina". E ora ci si chiede se fra i futuri nascituri ci saranno anche dei maschietti: "Non succederà, continueranno a nascere tutte femmine - dicono ridendo le donne della famiglia - Non c’è scampo e la verità è che noi siamo contente così".