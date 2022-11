A Dormelletto ha aperto Action: discount non food

Nuova apertura a Dormelletto con 20 nuovi assunti.

I dettagli

La catena internazionale di discount non food Action continua la sua crescita in Italia e apre oggi a Dormelletto il suo venticinquesimo store nel Paese, l’ottavo in Piemonte e il secondo nella provincia di Novara.

Dopo l’apertura a Torino, dove l’insegna ha debuttato nell’aprile dell’anno scorso, seguita dai negozi a Carmagnola, Vercelli, Asti, Novara, Savigliano e Burolo, il brand cresce ulteriormente con il nuovo punto vendita gestito da un team di circa 20 nuovi dipendenti. L’insegna, che ha recentemente festeggiato il traguardo dei 500 dipendenti in Italia, il prossimo anno punta a raddoppiare le sue dimensioni nel Pease. Action sorprende ogni giorno milioni di clienti nei suoi oltre 2.100 negozi in Europa, offrendo prezzi bassi e un vasto assortimento di prodotti di uso quotidiano così come idee e soluzioni che rendono la vita più semplice, colorata e divertente.