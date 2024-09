A Oleggio Castello è tutto pronto per il concerto della San Giorgio Music Band

E' previsto per domani, domenica 29 settembre, il concerto della San Giorgio Music Band a Oleggio Castello.

Con la San Giorgio Music Band in concerto per l'Avis di Arona

Domani (domenica 29 settembre) alle 17 in piazza Comolli si terrà un concerto con la San Giorgio Music Band. L'iniziativa è organizzata con l'intento di raccogliere fondi da destinare alla sezione Avis di Arona. L'obiettivo dell'iniziativa, oltre all'aggregazione e alla proposta alla popolazione di un evento di svago e intrattenimento, è anche benefico: infatti i fondi consegnati alla sezione aronese dell'associazione di donatori del sangue sarà per la realizzazione della nuova sede del gruppo. In caso di maltempo l'evento si svolgerà nella sede della Pro Oleggio Castello in via Monte Oleggiasco, alla stessa ora.