A Paruzzaro il funerale dello storico sindacalista Giovanni Bivi

Ultimo saluto per lo storico sindacalista della Cgil Giovanni Bivi a Paruzzaro: il ricordo dalla Camera del Lavoro.

Addio allo storico sindacalista Giovanni Bivi, aveva 64 anni

E’ stato celebrato nella mattinata di giovedì 1 agosto, nella parrocchiale di Paruzzaro il funerale di Giovanni Bivi. Storico sindacalista della Cgil, l’uomo aveva 64 anni. Da qualche tempo aveva avuto dei problemi di salute. Ha passato la sua vita da sindacalista nei settori dell’edilizia, del commercio, dei servizi e del turismo. Ad annunciare la sua morte sono stati i membri della camera del lavoro di Novara e del Vco, con un annuncio sul sito dell’organo: «Ci ha lasciato il compagno Giovanni Bivi. segretario generale di Fillea Cgil Vco, Filcams Cgil Vco e segretario organizzativo di Filcams Cgil Novara e Vco; atteggiamento combattivo e ruvido nei confronti delle ingiustizie - così il messaggio d’addio per il sindacalista - ma in grado di sciogliersi in sorrisi che ci donava in privato. Ha difeso migliaia di lavoratrici e lavoratori del nostro territorio per anni (in particolare negli appalti, nei supermercati, nei cantieri) ed era da poco andato in pensione. In questo momento di dolore la Cgil si stringe alla famiglia portando l’affetto di quel mondo del lavoro che, con Giovanni, perde un protagonista e una parte di storia». L’uomo lascia la madre Amelia, la sorella Marusca, la moglie Angela e la figlia Nicole