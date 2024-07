A Trecate arriva la polizia locale di prossimità

Polizia locale di prossimità, un nuova iniziativa in materia di sicurezza e tutela dei cittadini di Trecate.

Le parole del sindaco

"Grazie all'ampliamento dell'organico della nostra Polizia locale che l’Amministrazione ha perseguito in questi anni – spiegano il sindaco Federico Binatti e l’assessore alla Sicurezza Alessandro Pasca – siamo oggi in grado di garantire la presenza statica dei nostri agenti: questi saranno infatti presenti in piazza Cavour e anche nella zona della stazione ferroviaria.

In questo modo, le operazioni di contrasto alla criminalità puntualmente svolte dagli uomini del nostro Comando saranno affiancate dai servizi di Polizia locale di prossimità che permetteranno di avvicinare ulteriormente gli agenti alle dirette esigenze dei cittadini trecatesi".