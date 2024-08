Accampamenti non autorizzati alla Foce dell'Erno: intervento della polizia locale

Per garantire il rispetto dei regolamenti comunali e regionali da parte dei bagnanti che popolano le spiagge di Lesa nel periodo estivo, con la maggior affluenza agostana è stata intensificata l'attività di vigilanza della Polizia Locale a garanzia degli spazi liberi e della pulizia delle spiagge lesiane.

I controlli

Da sempre, un buon numero di spiagge libere sommato ad una maggior affluenza, che quadruplica le presenze nei mesi estivi, significano maggiori costi per le casse comunali di manutenzione e raccolta dei rifiuti. La scelta di adottare un approccio dialogante tra Polizia Locale e fruitori delle spiagge, fin qui ha funzionato piuttosto bene riducendo le criticità. Ma soprattutto ha garantito maggior sicurezza nel concedere l'uso delle griglie da barbecue a debita distanza dagli alberi, ma senza disturbare gli altri bagnanti e lasciando pulita l'area dopo l'utilizzo.

Nella mattinata di domenica 25 la polizia locale è intervenuta alla foce dell'Erno per sanzionare e far rimuovere accampamenti non autorizzati con tende nella spiaggia libera.

Raccomandazioni

La Polizia Locale dell'Unione che è composta da 4 unità e che d'estate non può presidiare solo le spiagge tutta la settimana, dovendo badare anche a tutto il resto che accade a Lesa, Meina e Belgirate sia di ordinario che di straordinario, è comunque in loco per tutta la stagione, il sabato e la domenica.

In più, i Carabinieri di Lesa hanno incrementato il servizio di controllo, aggiungendo dei pattugliamenti nelle ore serali. Per qualsiasi altra emergenza o segnalazione di problematiche sulle spiagge, occorre comunque contattare il 112.