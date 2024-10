Ad Arona 3 giorni di festa per i 440 anni dalla morte di San Carlo Borromeo

Un omaggio d’arte e di fede per San Carlo Borromeo, nativo e Arona e rappresentato nella famosa statua in rame, il San Carlone, è stato organizzato, in collaborazione con Archeologistics per l’anniversario della sua morte: visite guidate alla statua che lo immortala, celebrazioni religiose e aperture straordinarie vi aspettano dal 2 al 4 novembre 2024

Festa di San Carlo

Ad Arona torna la Festa di San Carlo, in concomitanza con la ricorrenza della morte del Santo che cade il 4 novembre. All’ombra della statua, che dal 1698 svetta su una delle colline più alte della città natale di San Carlo Borromeo, sono state organizzate tre giornate di celebrazioni, visite guidate e momenti musicali, in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali.

Quest’anno ricorre un anniversario molto importante: i 440 anni dalla morte di San Carlo Borromeo. Per questa occasione, la statua rimarrà aperta sabato 2, domenica 3 e in via straordinaria lunedì 4 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00): ad aspettarvi un programma ricco di appuntamenti.

Le visite guidate vi aspettano sabato 2 e lunedì 4 alle ore 10.30 e 14.30: vi racconteremo la storia, le curiosità e i contesti storici che hanno visto protagonista questa statua, dalla sua ideazione all’inizio del 1600 fino al colpo di cannone da parte dell’esercito tedesco sul termine della II Guerra Mondiale. La Statua, soprattutto, è un esempio virtuoso di ingegneria e architettura: con la sua altezza di 35 metri e il suo essere cava all’interno, permette di salire fin dentro alla testa del Santo.

Accanto alla Statua, la Chiesa, parte del progetto mai realizzato del Sacro Monte dedicato a San Carlo Borromeo, accoglierà diversi appuntamenti. La Parrocchia di Arona celebrerà la Santa Messa domenica 3 novembre alle ore 11.15 e lunedì 4 novembre alle ore 9.30. Domenica, inoltre, al termine della Messa sarà impartita una benedizione ai piedi della Statua e il momento sarà accompagnato dalla San Giorgio Music Band.

Sabato 2 novembre alle ore 16.00 la Chiesa ospiterà il concerto del Coro Tre Ponti e del Coro San Giorgio. Gli appuntamenti musicali terminano domenica 3 novembre: nel pomeriggio, dalle ore 14.30 l’Anomala Brass Band accompagnerà musicalmente tutte le persone che entreranno in Statua.

Per la giornata di domenica 3 novembre il biglietto di ingresso sarà per tutte le persone eccezionalmente ridotto a € 5 cad.

I posti per le visite guidate sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al seguente link: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/visite-guidate-al-sancarlone-614.html

INFO

email: statuasancarlo@ambrosiana.it – tel: 0322.249669 / 3288377206