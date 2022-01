"Ad Arona assembramenti fuori controllo: fate rispettare le norme anti Covid"

Denuncia di Arona Domani

"L’amministrazione intervenga con azioni concrete nella prevenzione dei contagi".

"Purtroppo la situazione pandemica nel nostro Paese negli ultimi giorni ha visto una risalita della curva di contagi e ci dispiace appurare che Arona sia tra le città ove i casi di positività siano in costante aumento giorno dopo giorno (nella giornata del 3 gennaio 2022 il sito della Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte indica ad Arona 210 casi di positività al COVID-19)".

La denuncia di Arona Domani

"Nonostante tale situazione, abbiamo assistito a giorni di festività in cui Arona è stata oggetto di assembramenti fuori controllo, scarsa vigilanza e carente organizzazione nella gestione del flusso di persone arrivate in città.

Chiediamo pertanto che nei prossimi giorni, soprattutto in vista delle imminenti giornate ancora di festività e dei futuri weekend, ove l’afflusso di persone sarà in oggettivo aumento, l’amministrazione intervenga con azioni concrete nella prevenzione dei contagi, ad esempio regolamentando dei percorsi pedonali alternati (entrata/uscita) nelle principali zone della città ove è riscontrato un afflusso maggiore di persone (ad esempio Corso Cavour, Piazza del Popolo, lungolago in Corso Guglielmo Marconi) e potenzi la collaborazione con le forze dell’ordine al fine di incrementare i controlli e far rispettare la corretta applicazione delle normative vigenti anti COVID".