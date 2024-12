Ad Arona ha preso forma il sogno di Luca, bimbo affetto da una rara malattia

Luca è un bambino di 6 anni affetto fin dalla nascita da una rara malattia neuromuscolare. Il suo sogno di essere protagonista di una sua storia ha preso forma ad Arona in questi giorni grazie a Make-A-Wish Italia Onlus, l’associazione che dal 2004 si impegna a realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, offrendo loro un potente strumento di speranza per affrontare il percorso terapeutico.

Ad Arona la straordinaria avventura di un bimbo affetto da una grave malattia

Luca ama le storie raccontate, è appassionato di libri con i supereroi e le loro avventure, e adora i personaggi più dispettosi, che trova intriganti e ironici. Il piccolo comunica esclusivamente attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), un sistema che associa le parole a figure specifiche.

I volontari di Make-A-Wish Italia Onlus hanno imparato a usare questo linguaggio, riuscendo ad abbattere le barriere comunicative. Dialogando con lui capiscono subito che “La Storia” che Luca desiderava vivere poteva essere scritta per lui e hanno raccolto con cura i dettagli più importanti, come la presenza di Batman e Joker, un luogo magico e la velocità di un inseguimento.

Grazie alla generosità di un’intera comunità, tra chi ha messo a disposizione una barca per solcare il Lago Maggiore, il giardino di una storica villa affacciata sulle sue sponde e chi ha contribuito a mettere in scena la storia, Make-A-Wish Italia Onlus ha potuto dar vita all’avventura di Luca in uno scenario meraviglioso.

L’avventura di Luca è iniziata con un inseguimento in barca, dove ha navigato con entusiasmo, per poi proseguire nel bosco, affrontando diverse prove lungo il suo cammino per raggiungere Joker. Ogni dettaglio è stato pensato per lui, affinché potesse sentirsi veramente l’eroe della sua storia, con un emozionante finale in cui ha aiutato Batman a catturare il temuto nemico. Luca ha vissuto un’avventura straordinaria, creata appositamente per lui e, soprattutto, ha potuto trascorrere una giornata semplicemente da bambino, libero da ogni barriera, persino da quelle della comunicazione e della malattia.

Il video della sua avventura è disponibile QUI.

Le parole di mamma Antonella

“È fondamentale che nessuno si fermi all’apparenza: Luca ha solo una limitazione fisica. Ogni giorno è importante trasmettergli un motivo che lo incoraggi a combattere la malattia e a reagire - ha raccontato Antonella, mamma di Luca– Grazie a Make-A-Wish Italia, abbiamo vissuto un’esperienza unica che ha donato a Luca tanta felicità. Realizzare desideri per bambini come Luca significa regalare loro attimi di pura gioia e motivazione, momenti che restano nel cuore e fanno la differenza nel loro percorso. Questa esperienza è stata per noi una grande emozione, un incoraggiamento per andare avanti, e un modo per ringraziare gli infermieri e i terapisti che seguono Luca da tanti anni. Sono parte della nostra vita quotidiana e ci hanno aiutato a conoscere Make-A-Wish. Grazie a questo percorso, Luca ha potuto scoprire cosa significa davvero esprimere un desiderio. È stato un lavoro prezioso, iniziato con le sue terapiste, che lo hanno accompagnato nell’imparare a descrivere il suo desiderio del cuore. Realizzare il suo desiderio non solo gli ha regalato un momento unico e speciale, ma spero possa mostrare anche ad altri bambini quanto sia importante dare voce ai propri sogni e quanto bene questo possa portare, non solo a loro, ma a tutta la famiglia".

“Il peso di una malattia grave è enorme, influisce notevolmente sulla salute mentale del bambino e su quella della sua famiglia - dichiara Sune Frontani, Presidente e Co-Fondatrice di Make-A-Wish Italia Onlus - Un desiderio esaudito ha il potere straordinario di regalare forza, aiutando i bambini a ritrovare l'energia e la positività per affrontare le sfide del loro percorso. Diventa quindi un elemento essenziale per migliorare la vita di un bambino gravemente malato”.

“La gioia dei suoi occhi è stata la conferma della riuscita del nostro obbiettivo: rendere Luca parte attiva della narrazione e regalargli un sogno ad occhi aperti” – commentano i volontari di Make-A-Wish Italia Onlus.

Make-A-Wish Italia Onlus è attiva su tutto il territorio nazionale ricevendo segnalazioni dai principali ospedali pediatrici e dalle famiglie. Grazie al prezioso sostegno di molti sostenitori e ad una rete di oltre 250 volontari in tutta Italia, Make-A-Wish Italia Onlus ha realizzato ad oggi oltre 3.000 desideri di bambini. Ogni gesto, grande o piccolo, aiuta a trasformare un sogno in realtà e a portare speranza dove ce n'è più bisogno.