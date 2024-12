Ad Arona la Comunità di SantEgidio si prepara per il pranzo di Natale

Anche per l'anno che sta concludendosi la Comunità di Sant'Egidio si sta preparando per il pranzo di Natale: domattina (domenica 22 dicembre) la raccolta di doni e offerte ad Arona.

Si prepara il pranzo di Natale con la Comunità di Sant'Egidio ad Arona

Anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio di Novara organizza per il 25 dicembre nel salone della chiesa di San Luigi il pranzo di Natale durante il quale i volontari coordinati da Mario Armanni distribuiranno i regali. Per contribuire a questo importante gesto di solidarietà è possibile donare offerte, regali e dolciumi che saranno raccolti domenica 22 dalle 9.30 alle 12 sempre in San Luigi. Tra i doni che risultano particolarmente graditi ci sono berretti, guanti, sciarpe, cinture, borse, prodotti per l’igiene personale come bagnoschiuma, shampoo e deodoranti, ma anche cioccolatini, torroni, caramelle, frutta secca e fresca. «Anche questo Natale desideriamo essere una famiglia per chi una famiglia non ce l’ha. I pranzi di Natale sono l’inizio di un sogno che si realizza e non cede al freddo della solitudine, della violenza e dell’indifferenza», questo l’appello della Comunità di sant’Egidio.