Ad Arona possibilità di far musica nei locali fino alle 2: la decisione che fa discutere

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 31 luglio il tema che ha fatto registrare maggiore attrito tra le compagini politiche è stato quello relativo al nuovo regolamento di polizia urbana, che prevede la possibilità per la giunta di stabilire delle deroghe per i locali pubblici aronesi per quanto riguarda il limite della mezzanotte per la diffusione di musica all’esterno.

"Non si tutelano i cittadini"

«Già non si riesce a far rispettare il regolamento attuale - ha detto il capogruppo di Arona Domani Roberto Buttà - e qui invece che tutelare i suoi cittadini, la maggioranza propone una modifica che strizza l’occhio ancora una volta ai turisti, dando persino maggiore libertà ai locali sul fronte dell’inquinamento acustico. Continuiamo a vedere e a sentire casi di locali che non rispettano i limiti, disturbando il vicinato con musica e rumori ben oltre il limite della mezzanotte. E ora si pensa addirittura a una deroga...».

"Derega solo in caso di richiesta motivata"

Il sindaco Federico Monti ha risposto sottolineando il fatto che si tratterebbe di una deroga da assegnare solo in caso di richiesta motivata presentata da un’associazione di categoria e promettendo di continuare ad agire anche in prima persona per segnalare i casi di violazione delle regole comunali.

«Vorrei proprio sapere chi è stato sanzionato per questo motivo - ha ribattuto Buttà - è capitato anche che i cittadini ci segnalassero episodi in cui qualcuno si è messo a giocare a calciobalilla all’esterno del locale alle 3 di notte. La verità è che i locali fanno quello che vogliono se non si agisce diversamente».

"Arona paese dei balocchi per locali e turisti"

La questione ha tenuto banco tutta la settimana, con il circolo del Pd di Arona - Dormelletto e Oleggio Castello che ha commentato ironicamente la vicenda paragonando Arona a un “paese dei Balocchi” per attività e turisti, a discapito dei residenti.