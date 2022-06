Ad Arona prende vita la "Casa del Cuore"

Finalmente dopo uno slittamento forzato a causa della pandemia, prenderà avvio la progettualità “Casa del Cuore”.

Il progetto

A partire dal 17 giugno, due volte al mese, i ragazzi frequentanti il Centro diurno disabili BRUM e il Servizio CAD potranno sperimentare, in piccoli gruppi, momenti personalizzati di autonomia anche serale e notturna presso la Casa del Cuore nel percorso del “durante” e verso il “dopo” di noi.

La dimensione del focolare domestico all’interno della casa, accompagnata dalla presenza di operatori sociali, permetterà l’espressione dei propri bisogni quotidiani garantendo così una diversa consapevolezza di sé, del vivere in gruppo e degli aspetti legati all’autodeterminazione.

L’Assessora al welfare Marina Grassani esprime grande soddisfazione per il prosieguo di un lavoro iniziato nell’ottobre 2019.

“Nonostante il periodo Covid abbia posto un freno gli operatori hanno utilizzato il periodo per progettare. Infatti la “Casa del cuore”, pur non essendo utilizzata per i weekend notti incluse, è stato luogo di vita quotidiana dove i ragazzi del Centro Bum e del CAD si sono regolarmente incontrati in modo da considerare l’appartamento come una sorta di “casa loro”: Tutto questo agevolerà e renderà più straordinario il percorso di autonomia che andranno ad effettuare”.