Ad Arona Vevera e Rio San Luigi finalmente balneabili: "Risultato eccezionale"

Goletta Verde di Lega Ambiente dichiara la foce del torrente Vevera e la foce del Rio San Luigi ad Arona nella norma della balneazione. Ad annunciarlo con enorme orgoglio è il deputato nonché vicesindaco Alberto Gusmeroli.

Tredici anni di lavoro, tra minacce e intimidazioni

"Dopo 13 anni di immenso lavoro per obbligare agli allacciamenti fognari di abitazioni che prima non erano collegate in rete, e che dunque scaricavano i reflui direttamente nel Lago Maggiore - racconta Gusmeroli - oggi possiamo dire di aver raggiunto un risultato oltremodo eccezionale, per un’Arona sempre più bella, pulita e rispettosa dello splendido Lago su cui si affaccia".

Gusmeroli ripercorre le tappe di questo lungo iter: "Quando iniziammo nel 2010 con valori di milioni di enterococchi e di escherichia coli sembrava impossibile, nessuno aveva voluto o potuto intervenire prima, da allora centinaia di inviti ad allacciarsi alle fognature o addirittura ordinanze. Una Riunione tutti i lunedì mattina alle 9 che tengo ancora oggi (proprio oggi l'ultima, lunedì 31 agosto, ndr) con i 'miei' responsabili dell’ufficio tecnico e il personale di Acque Novara Vco. Non ci siamo mai fermati nemmeno quando ho ricevuto lettere di minacce, gomme bucate o un motore riempito di sabbia".

"Poderosa opera di salvaguardia ambientale"

"Quella che abbiamo realizzato - prosegue - è una poderosa opera di salvaguardia ambientale e della salute del nostro lago Maggiore.

Sapevamo che saremmo giunti a questo risultato, forti dei dati molto positivi raccolti durante l’inverno e che oggi sono confermati dai rilievi microbiologici svolti dall’Arpa e da Goletta verde di Legambiente".

Il lavoro però non si ferma: "Negli anni Due spiagge aperte: il Lido e la spiaggia del sorriso. Questo però non è il punto di arrivo ma un nuovo punto di partenza, stiamo facendo allacciare ancora due zone della città e altre zone le stiamo monitorando. Desidero ringraziare per il risultato raggiunto persone che in questi anni con me non hanno mai mollato: l’Ufficio Tecnico del Comune di Arona tutto, l’allora Dirigente Ingegner Mauro Marchisio, il Dirigente attuale Silvana Paganelli, l’architetto Valentina Brugo, i Geometri Merletti, Barone e Cosentino nonchè Guglielmo Autelitano che anche la scorsa settimana, pur essendo in Pensione gettava traccianti nei bagni di alcune abitazioni. Ma anche la società Acque Novara Vco spa nelle persone dell’Amministratore delegato, Daniele Barbone, il Dott. Guidetti e il Geom. Alessandro Pogliani tutte persone straordinarie. Un ringraziamento a tutte le diverse Giunte dal 2010 a oggi e a tutti i diversi Consiglieri Comunali. Grazie per l’importante lavoro di Squadra".