Addio a Silvio Berlusconi: era di casa sul Lago Maggiore

Silvio Berlusconi è morto questa mattina, lunedì 12 giugno 2023. L'ex premier era stato ricoverato venerdì 9 giugno 2023 al San Raffaele per quelli che erano stati definiti controlli di routine dopo il recentissimo ricovero durato 45 giorni. Invece la situazione è precipitata.

Addio a Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi (Milano, 29 settembre 1936 – Milano, 12 giugno 2023) è stato un politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio. Era conosciuto anche come il Cavaliere, avendo ricevuto nel 1977 l'ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2014. Dopo aver iniziato la sua attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia, nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset, nelle quali convergono altre società come Arnoldo Mondadori Editore e Silvio Berlusconi Communications, rimanendo figura simbolo della sua famiglia. LEGGI QUI LA BIO COMPLETA E LE ULTIME NEWS .

Berlusconi e il Lago Maggiore

Silvio Berlusconi era di casa sul Lago Maggiore: nel 2008, infatti, l'ex Cavaliere si concesse l’acquisto di Villa Campari, dimora al confine tra il piccolo comune di Lesa e Meina. Negli anni successivi la villa è stata oggetto di un contenzioso con Veronica Lario, legato al milionario divorzio della coppia.

Villa Campari, che è sempre rimasta abitata e in stato di perfetta manutenzione – a differenza di altre residenze che, pur maestose, sono state lasciate in disuso - è composta da trenta stanze (undici vani), un magnifico parco, una terrazza decorata da sculture in stile classico. Non manca naturalmente una darsena e un imbarcadero privato.

La villa risale alla fine dell’800 e fu fatta costruire dal patriota e senatore risorgimentale Cesare Correnti. E’ nota infatti come Villa Correnti, oltre che come Villa Campari. Successivamente fu infatti acquisita dalla famiglia creatrice del noto bitter.

L'ultima visita nel marzo del 2022

L'ultima volta di Berlusconi sul Lago Maggiore fu nel marzo del 2022 quando arrivò con la compagna Marta Fascina. Una sorta di “luna di miele” dopo il “matrimonio simbolico” che si era tenuto il 19 marzo in Brianza. Del resto l’imponente dimora che si affaccia direttamente sulle acque del lago Maggiore era da sempre uno dei luoghi preferiti del cavaliere dove privacy e quiete regnano sovrane. Forse proprio per questo, fra le tante location a disposizione, la coppia ha scelto Lesa per qualche giorno di relax. I due furono anche visti e immortalati all'Isola Pescatori in una romantica escursione.

Nella gallery il Cavaliere in visita ad Arona nel 2016 e nel 2018 con l'ex compagna Francesca Pascale.