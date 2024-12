Al Fermi di Arona è già inverno.. 10.5 gradi nelle aule, la protesta degli studenti

Sono settimane di freddo su tutto il novarese, in particolar modo ad Arona. Più nel dettaglio all'istituto Fermi: non fuori ma dentro.

La protesta degli studenti

Esasperati e infreddoliti i ragazzi nella giornata di ieri, lunedì 9 dicembre 2024 hanno fatto sentire la loro voce inscenando una protesta nei corridoi.

"Vogliamo segnalare un disagio frequente che si è verificato nelle ultime settimane riguardante la temperatura interna della scuola - raccontano - Inizialmente i termosifoni avevano una temperatura bassa, mentre da giovedì 5 dicembre erano totalmente spenti e la temperatura era inferiore al limite della legge (minore di 18 gradi), addirittura in alcune aule si verifica una temperatura di 10,5 gradi.

Da parte degli alunni della scuola, lunedì 9, vi è stata una protesta con la volontà e il diritto di abbandonare l’istituto come previsto dalla legge. Questa iniziativa ci è stata bloccata e la nostra uscita è stata ritenuta ”illegittima”. In aggiunta non ci è giunto nessun avviso riguardo la situazione disagevole all’interno della scuola".

La replica dell'assessore provinciale Andrea Crivelli

"La scuola ha segnalato ieri presto, tra le 7 e le 7.30, il blocco della caldaia, problema che è stato risolto intorno alle ore 8.45. Ovviamente, sono poi necessarie alcune ore per riportare la temperatura a regime.

La scorsa settimana, nella giornata di mercoledì abbiamo sostituito una pompa non funzionante che generava disservizi su un'ala di un piano della Scuola, mercoledì interverremo nuovamente con la sostituzione di un'altra pompa il cui funzionamento è incostante e riguarda un'altra ala su un altro piano.

Ci siamo raffrontati anche nella mattinata di ieri più volte con la Dirigente Scolastica, e per suo tramite abbiamo fissato un incontro mercoledì nella tarda mattinata con i rappresentanti degli studenti eletti in consiglio di istituto per un momento di confronto".