Al via il bando per i buoni spesa di Borgo Ticino

Al via in questi giorni il bando per l'erogazione di un contributo per far fronte all'emergenza sociale in corso. Ecco come partecipare.

Al via il bando per i buoni spesa comunali

Il Comune di Borgo Ticino ha pubblicato in questi giorni il bando per l'erogazione dei buoni spesa legati al fondo di sostegno per far fronte all'emergenza sociale. Il bando aperto proprio in questi giorni servirà a distribuire alle famiglie bisognose dei buoni con i quali potranno essere acquistati generi alimentari e potranno essere pagati canoni di locazione e delle utenze domestiche.

I requisiti per partecipare al bando

I particolari relativi al bando sono indicati nel dettaglio sulla pagina Facebook del Comune, ma in sintesi potranno candidarsi all'erogazione dei buoni le persone in possesso della cittadinanza italiana, o di una cittadinanza di un Paese dell'Unione europea o di un paese extra-Ue, nel caso di possesso di un permesso di soggiorno. Sarà necessario inoltre essere residenti nel territorio del Comune di Borgo Ticino e dimostrare di trovarsi, a causa dell'emergenza Covid, in una situazione di incapacità all'approvvigionamento di risorse alimentari, perdita di un lavoro precario, mancato avvio a una nuova occupazione o appartenenza a una categoria priva del diritto di ricevere ammortizzatori sociali. Sarà poi necessario dimostrare di non ricevere altre forme di sostegno come il reddito di cittadinanza e di non possedere risorse finanziare oltre i 5.000 euro per i nuclei fino a 2 persone e di 7.000 euro per quelli composti da un numero di persone superiore a 2.

Le iscrizioni fino al 1° ottobre

Le domande per poter accedere ai fondi dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo entro le 12 del 1° ottobre. Le domande pervenute successivamente saranno valutate e accolte in ordine di presentazione solo se ci saranno ancora fondi a disposizione. Le domande dovranno essere presentate tassativamente utilizzando l'apposita modulistica consegnandole a mano al Protocollo negli orari di apertura o inviandole via mail a comune.borgoticino@legalmail.it con l'oggetto "Domanda per assegnazione buono spesa e contributi canone locazione e utenze domestiche".