Al via il "progetto Polis" all'ufficio postale di Gattico

Nuovi spazi per attività innovative e molti servizi della Pubblica Amministrazione per i cittadini grazie ai lavori di manutenzione straordinaria nella sede di via Don Pirali. Per l’occasione si prolunga fino alle 19.05 l’orario dell’ufficio di Via Marconi

Il progetto

L’ufficio postale di via Don Pirali 7, a Gattico-Veruno è stato scelto come primo ufficio del Piemonte nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale” e sarà quindi interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.

Il progetto di Poste Italiane vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Gattico-Veruno sarà propedeutica per lo sviluppo di attività innovative e saranno molti i servizi della Pubblica Amministrazione per i cittadini attraverso i canali fisico digitali dell’Azienda e che si aggiungeranno, potenziandoli, a quelli già predisposti dalle singole istituzioni.

Al termine degli interventi, infatti, l’ufficio di Gattico sarà dotato di 2 sportelli, di cui uno relazionale con sedute, dove potranno essere espletate le operazioni più complesse e tutte le operatività concernenti la Pubblica Amministrazione.

Inoltre verrà dotato di una sala consulenza per servizi finanziari, che garantirà la privacy dei cittadini e un’area self accessibile H24, dove verrà posizionato un ATM Postamat di ultima generazione e un totem che consentirà di far richiesta di documentazione e di stampare certificazioni emesse dalla Pubblica Amministrazione.

Inoltre verranno riorganizzati gli spazi esterni con la realizzazione di un giardino dotato di una pergola coperta con sedute e di due colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici. L’Ufficio Postale di Gattico, infine, verrà dotato di pannelli fotovoltaici per rendere l’immobile autonomo da punto di vista dell’energetico.

Poste Italiane, in concomitanza dell’avvio dei lavori previsto per il 24 di ottobre, continuerà a garantire ai cittadini di Gattico-Veruno i servizi postali e finanziari, compreso la consegna delle inesitate, attraverso l’ufficio postale in Via Marconi 2 che per l’occasione prolungherà l’apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05; il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’ATM Postamat più vicino è posizionato in Piazza Martiri 3 a Comignago dove oltre ai prelievi automatici di denaro, si potranno effettuare numerose operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.