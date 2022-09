Aldo, Giovanni e Giacomo a Dagnente per girare un film

Il celebre trio comico italiano nelle scorse settimane è stato protagonista nella frazione aronese per le riprese dell'ultimo film che presto vedrà la luce.

Ciak, si gira a Dagnente

Tra le comparse del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo “Il più bel sogno della nostra vita”, la cui uscita è prevista per il 27 dicembre nelle maggiori sale italiane, ci sono anche alcune nonnine del Centro Incontro Valli. Il motivo? Per girare alcune delle riprese sia in interno che in esterno la produzione ha scelto due suggestive location, fiori all’occhiello della zona del lago, ovvero la chiesa di San Giovanni Battista di Dagnente e la Rocca Borromea, dove nella giornata di lunedì 29 agosto sono avvenute le riprese.

Il coinvolgimento del centro incontro don Valli

"Si è svolto tutto molto velocemente - dice la coordinatrice del centro incontro aronese, Lucia Amatulli - avevamo appena riaperto il centro anziani quando siamo state contattate da un’agenzia di Milano che aveva trovato il nostro numero sul sito del Comune. Fatte le foto, 10 aspiranti comparse di età compresa tra i 78 e gli 88 anni sono state selezionate nel corso di un rapido casting. Contattate direttamente dalla produzione che ha indicato anche l’abbigliamento idoneo, in pratica total black, dato che la scena da girare a Dagnente era un funerale, hanno partecipato alla giornata di riprese, condividendo con il cast e la troupe anche il pranzo del mezzogiorno, il famoso “cestino d’attore”". Tra l’altro parte del cast ha soggiornato all’hotel Luna di Oleggio Castello.

Il film è atteso per dicembre

I commenti? "Inutile dire che erano tutte molto emozionate e gasatissime – prosegue Amatulli – perché sono state trattate benissimo, addirittura coccolate, dando il meglio di sé perché nella vita “domani è un nuovo inizio”, come suona la frase che il gruppo ripete durante la messa nel film. La seconda puntata sarà a dicembre quando le arzille comparse andranno al cinema e potranno concedersi il vezzo di concedere anche qualche autografo". Concludiamo dicendo che per girare le riprese nella piccola frazione dove sono state reclutate anche altre comparse e comprensibilmente in fibrillazione per l’evento, è stata fondamentale la disponibilità offerta dalla Pro loco Felice Cavallotti che ha messo a disposizione della troupe l’area attrezzata antistante la chiesa per il trucco, parrucco e il pranzo