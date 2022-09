Alessia Turano è la nuova Miss Lago Maggiore

Alessia Turano, 21 anni di Mercallo, è la vincitrice dell'ultima edizione di Miss Lago Maggiore. La finalissima del concorso è stata ospitata da piazza Monte Grappa a Varese.

La vincitrice è Alessia Turano

Le 20 Miss finaliste del prestigioso concorso Miss Lago Maggiore sono arrivate a Varese in piazza Monte Grappa fronte Socrate sfidandosi a colpi di charme e di sorrisi per il titolo 2022. In giuria c'erano 15 giurati, tra cui nomi importanti dell’alta finanza e dell’imprenditoria. Ospite graditissima la cantante internazionale di musica lirica Svetlana Kosyatova.

La serata Finale seguitissima e ricca di emozioni si è conclusa con la vittoria di Alessia Turano, bionda dagli occhi blu, 21 anni di Mercallo (Varese), che subentra a Giulia Maria Vicario mora, occhi blu 17 anni di Borgomanero (Novara).

Un concorso molto prestigioso

Miss Lago Maggiore negli anni si è affermato come un format prestigioso. Il concorso è nato nel 2011 ed è arrivato quest’anno alla dodicesima edizione.

In questi anni l’evento ha riscosso un grande successo sempre in crescendo per portata e fama. Moda, cinema, tv e spettacolo: questo il mix vincente che dà la possibilità a molte ragazze di poter concorrere per gioco , ma anche per realizzare i propri sogni.