Alla scoperta dei tesori di Pombia romana e medievale: appuntamento domani a Pombia

Domenica 14 Luglio, in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia, la Pro Loco di Pombia, in collaborazione con la Parrocchia e l’ATL Terre dell’Alto Piemonte – sede di Novara, e con il patrocinio del Comune di Pombia, organizza una giornata alla scoperta dei tesori del borgo, con tre turni di visite guidate gratuite ai beni storici accompagnati da una guida turistica abilitata che descriverà il patrimonio approfondendone gli aspetti storici e artistici.

L'evento

Per l'occasione saranno accessibili la Chiesa di San Vincenzo in Castro, di grande valore architettonico tanto da essere annoverato tra i monumenti nazionali e celebre per gli affreschi di particolare pregio; l'Oratorio romanico di San Martino, ora sconsacrato e di proprietà privata ma di grande interesse per i materiali di recupero di epoca romana utilizzati per la sua costruzione.

Non potendo accedere al Castrum Domini del X secolo e al Ninfeo di epoca tardo romana, i visitatori potranno, sempre accompagnati dalla guida, visionare alcuni pannelli fotografici che ne mostrano gli interni.

Sul percorso, altro punto di interesse di cui verranno descritte le caratteristiche, la riproduzione della tomba celtica e la birra più antica d’Europa risalente al 550 a.C..

Il punto di partenza delle visite è Piazza Martiri della Libertà alle 14.30, alle 16.00 e alle 17.30.

La giornata si concluderà alle 18.30, sempre in Piazza Martiri, con un aperitivo in musica con i Pep Crazy Dance, gratuito e aperto a tutti. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 348.5253028 - segreteria@prolocopombia.it