Allevamento lager nel novarese: "Ora aiutateci ad adottare gli animali"

"Aiutateci ad adottare 174 tra mucche cavalli, asini e muli sequestrati per maltrattamenti". L’appello è dell’associazione “Rifugio Miletta” che ha scoperto un allevamento lager nel Novarese.

L'appello del Rifugio

"Ora dobbiamo impegnarci tutti, associazioni e privati, per trovare loro un’alternativa al macello". Nel loro primo video di denuncia, diffuso a luglio, i volontari del Rifugio Miletta lo avevano definito “un inferno”. Ora i 174 animali che erano tenuti in condizioni davvero tremende in un allevamento della provincia di Novara sono stati sequestrati dai carabinieri forestali di Pray.

La storia

A raccontare cosa accadeva in quell’allevamento sono gli stessi responsabili del Miletta. "Avevamo trovato puledri di pochi mesi agonizzanti - scrivono - vitelli così debilitati da non reggersi sulle zampe, animali così magri da mostrare tutte le ossa dello scheletro, lasciati con pochissimo cibo e acqua a disposizione, senza alcun riparo dal sole, esposti a temperature di caldo record. Questi animali hanno sofferto per la fame, per la sete, per le ferite non curate, sotto gli occhi di tutti, e sono morti nell’indifferenza comune, poiché “tanto erano solo carne da macello”. Non ci siamo accontentati di denunciare questo inferno ma le nostre braccia si sono tese per portare fuori più animali possibile".

Le spese sostenute

"Finora abbiamo investito € 18.907,24 nel soccorso di questi animali. Se puoi aiutarci con una donazione, ricorda di inserire nella causare "INFERNO".

IBAN: IT93R0501801000000017196304