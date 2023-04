Amianto all'ex Capra: "I cittadini vogliono delle risposte"

"I cittadini di via General Chinotto pretendono delle risposte chiare sull'amianto nell'ex Capra".

Consiglio comunale

Si è tornato a parlare della storica fabbrica aronese andata in fumo nel 2014 durante l'ultimo consiglio comunale. Il gruppo Arona Domani ha infatti presentato un'interpellanza: "Nel programma del sindaco Monti c'era la volontà della rimozione dell'amianto in città, laddove "ne fosse stata segnalata la presenza" - ha detto la consigliera Carla Torelli - Passati due anni un unico intervento è stato fatto in piazza san Graziano. Ora i cittadini che abitano in zona via General Chinotto lamentano da tempo la situazione, ormai diventata insostenibile e pericolosa per la loro salute, della fabbrica ex Capra dove l'amianto che ricopre il tetto, si sta "ammalorando" e disperdendo nell'aria. Interroghiamo quindi l'amministrazione per conoscere cosa sia stato fatto in questi 2 anni: si parlava di una ordinanza di smaltimento, è stata emanata? Non si può far intervenire Arpa e ASL? E' in corso un'indagine su tutta la città? Sono stati contattati i proprietari e si è riavviato un dialogo con loro? Ora i cittadini pretendono delle risposte chiare".

A rispondere il sindaco Federico Monti: "E' di 15 giorni fa l'ultima relazione sullo stato di conservazione dell'ex Capra. E' tutto sotto controllo, ogni anno chi ha una proprietà con amianto deve portare in comune delle relazioni che attestino che la situazione sia sotto controllo. E' chiaro che ci augureremmo che l'area venisse riqualificata ma è di proprietà privata. In caso di ulteriori dettagli può rivolgersi agli uffici comunali".