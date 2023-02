Ammanchi nelle casse: il comune di Borgo Ticino si costituisce parte civile

Un caso di presunti scorretti introiti nelle casse comunali agita l’amministrazione di Borgo Ticino. La vicenda di peculato – tutto da accertare – che coinvolgerebbe il paese che conta poco più di 5 mila abitanti e sulla quale – comprensibilmente – aleggiano per ora molti “forse” e molti “non so”, dovrebbe approdare il mese prossimo a palazzo di giustizia.

Il caso

Con delibera n° 7 del 17 gennaio scorso, il Comune di Borgo Ticino ha infatti dato incarico all’avvocato Alessandro Turchetto del foro di Novara per la costituzione a parte civile nel procedimento penale la cui udienza preliminare davanti al gup del tribunale di Novara è stata fissata – salvo imprevisti – per giovedì 2 marzo.

"Il Comune – ha spiegato il legale di fiducia al nostro giornale – risulta persona offesa per i reati di cui agli articoli 81 e 314 del codice penale (peculato, punibile con la reclusione da 4 a 10 anni e sei mesi: ndr) e ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni e la condanna delle persone coinvolte".

Il sindaco di Borgo Ticino Alessandro Marchese, da noi contattato nella giornata di martedì 7 febbraio, ha provato a fare chiarezza. "Sono maturati dei dubbi – ha dichiarato il primo cittadino – sul corretto incasso di introiti comunali, dubbi che hanno comportato la richiesta di una verifica da parte dell’autorità giudiziaria. Da ciò – ha aggiunto Marchese – a fronte delle risultanze delle indagini, apprese dalla notifica di parte offesa circa la richiesta di rinvio a giudizio, l’amministrazione comunale ha provveduto ad incaricare l’avvocato Turchetto al fine di salvaguardare gli interessi dell’ente". Si andrà in aula per l’udienza davanti al gup il prossimo 2 marzo, per capire se si andrà o no alla fase dibattimentale successiva.