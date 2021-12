Aperta la “variante Borgo Ticino” sulla Statale 32 del Sempione

Fine lavori

Oggi Anas (Gruppo FS Italiane) ha aperto al traffico la Variante alla statale 32 “Ticinese” a Borgo Ticino, in provincia di Novara. La realizzazione del tratto in variante all’abitato di Borgo Ticino ha lo scopo di allontanare il traffico, in particolare quello dei mezzi pesanti, dal centro abitato con vantaggi tangibili per il territorio in termini di sgravio dal traffico e riduzione dell’inquinamento acustico e da emissioni.

La Variante

La Variante di Borgo Ticino oggi inaugurata rientra nella classe C1 “strada extraurbana secondaria” con una carreggiata stradale a doppio senso di circolazione larga complessivamente 10,5 metri con corsie da 3,75 metri e banchina da 1,5 metri.

Il nuovo tratto in variante si estende per 4,2 km tra l’incrocio con la provinciale 149 per Agrate (km 27 della statale 32) e l’area industriale di Borgo Ticino dove il tracciato si riconnette alla statale 32 all’altezza del km 30,500. Al fine di collegare la Variante alla viabilità esistente sono stati realizzati quattro svincoli, di cui 3 a rotatoria, per l’intersezione con la provinciale 149 per Divignano – Agrate Conturbia e la statale 32, con la provinciale 28 per Castelletto Ticino e con l’accesso alla zona industriale di Via 2 giugno.

Opere principali del tracciato sono le gallerie ‘Lazzaretto 1’ e ‘Lazzaretto 2’ lunghe rispettivamente 80 e 100 metri e il viadotto ‘Boschetto’, che si estende per 77 metri ed è realizzato a sezione mista acciaio-calcestruzzo. Le gallerie artificiali sono state progettate per superare il dislivello dell’area con una pendenza accettabile e per minimizzare l’impatto della direttrice sulla zona residenziale e sull’ambiente boschivo circostante.

Lungo il tracciato sono stati inoltre realizzati il ponte sul torrente Orgoglia a unica campata per una lunghezza di 10 metri, un sottopasso ferroviario di 38 metri per il passaggio della linea Alessandria-Arona – dotato di pompe idrauliche che si attiveranno in caso di forte maltempo – e due sottovia, di cui uno pedonale in Via Madonna delle Grazie.

Il tratto in variante rientra nel progetto più generale e già completato di adeguamento della strada statale 32 “Ticinese” tra il Comune di Pombia (km 23,300) e il Comune di Borgo Ticino (km 31). L’intervento ha previsto la rettifica del tracciato stradale per un tratto lungo complessivamente 8 chilometri e 550 metri e comprende, oltre alla costruzione della Variante di Borgo Ticino, la realizzazione dei controviali e delle opere connesse al ripristino della viabilità locale con l’eliminazione di gran parte degli accessi privati allo scopo di elevare il livello di servizio e di sicurezza della strada statale. L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 37,8 milioni di euro.

I lavori di completamento della Variante di Borgo Ticino sono stati consegnati all’impresa NEOCOS s.r.l. a novembre 2019 in seguito alla rescissione con il precedente appaltatore per gravi inadempienze.