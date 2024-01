Aperture straordinarie per la statua di San Carlo

Carnevale si sta avvicinando e la Statua di San Carlo sarà eccezionalmente aperta e visitabile nelle due giornate di festa (calendario romano e calendario ambrosiano).

Ecco quando

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024: dalle ore 14.00 alle 17.30 (ultimo ingresso alle ore 17.00)*

SABATO 17 FEBBRAIO 2024: dalle ore 14.00 alle 17.30 (ultimo ingresso alle ore 17.00)*

*si ricorda che le tempistiche di accesso alla statua possono variare a seconda dell’affluenza. In caso di impossibilità ad effettuare la visita entro gli orari di apertura, saranno venduti solo biglietti di accesso al terrazzo. Per chi sarà in possesso di biglietti acquistati online, invece, l’accesso sarà garantito.

Durante la visita è possibile accedere al terrazzo panoramico ai piedi della statua e per chi lo desidera anche entrare all’interno del colosso, percorrendo la famosa scala alla marinara, che permette di raggiungere la testa della statua: dalle aperture degli occhi, del naso e delle orecchie si può ammirare il panorama sul lago.

Nel biglietto d’ingresso è compreso anche il parco botanico intorno alla statua, dove sono state di recente collocate le opere dell’artista milanese Marco Mantovani e dove sono presenti tavoli e panche per il pic-nic.

Costi biglietti:

solo terrazzo: 5€ cad. /gratis bambini under 6

terrazzo + interno statua: 10€ cad. / ridotto 5€ cad. ragazzi 6-16 anni

I biglietti sono acquistabili in loco.