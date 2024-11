App per il contatto diretto tra l'amministrazione di Castelletto e i cittadini

Un’applicazione per mettere in contatto in modo diretto e immediato i cittadini e l’Amministrazione comunale. E’ questo il concetto che sta alla base della nuova applicazione presentata dalla giunta in municipio lo scorso 18 novembre.

I dettagli

«L’app LaMiaCittà - ha detto il sindaco Massimo Stilo, affiancato per l’occasione dal vicesindaco Vito Diluca, dagli assessori Emanuele Bertani, Alessandra Zarini e Laura Paracchini e dal capogruppo di maggioranza Adriano Fanchini - è già operativa in molti Comuni. Abbiamo aderito al progetto, attivando le funzionalità dell’app anche per Castelletto Sopra Ticino, come promesso in campagna elettorale. Sarà utile per comunicare ai cittadini in modo immediato informazioni riguardanti emergenze locali ed eventi in programma e per facilitare l’accesso ai servizi comunali».

Il compito di illustrare il funzionamento dell’app è toccato al funzionario comunale responsabile per i sistemi informatici, Paolo Redemagni. L’app è scaricabile su qualsiasi cellulare tramite i canali disponibili sia su dispositivi Apple che su Android e il link di download è accessibile anche attraverso il QR code esposto sui manifesti che da martedì 19 novembre sono affissi alle bacheche cittadine. «L’app si presenta come una sorta di mini-sito del Comune - ha detto il tecnico Redemagni - dopo il primo accesso è bene impostare come Comune di riferimento Castelletto Ticino e configurare l’app per consentire le notifiche push. Queste vengono inviate direttamente ai telefoni degli utenti solo in poche selezionate situazioni, per non disturbare eccessivamente i cittadini, in occasione di allarmi meteo e avvisi urgenti relativi a criticità locali. Tramite l’app è possibile ottenere informazioni su eventi, orari degli uffici, bandi di gara e borse di studio. A partire dal 1° gennaio si potrà anche usufruire di alcuni servizi comunali, come la stampa delle carte di identità, o prenotare un appuntamento, il tutto comodamente dal telefono e senza doversi accreditare con Spid o Cie. Segnaliamo inoltre che con il Cisas abbiamo attivato anche il servizio del facilitatore digitale, una persona fisica che aiuterà gli utenti meno avvezzi alla tecnologia a utilizzare questi strumenti utilissimi».

«In futuro - ha aggiunto il vicesindaco Diluca - LaMiaCittà sarà integrata anche con l’app Io, già operativa a livello nazionale per i pagamenti delle imposte e per le verifiche sulla propria situazione fiscale. I servizi risulteranno così più accessibili per tutti».