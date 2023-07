Applausi ad Arona per i partecipanti del corso della Cri sull'assistenza agli anziani

Applausi ad Arona per coloro che hanno sostenuto l'esame finale dopo il corso della Croce rossa sull'assistenza agli anziani.

Si chiude un'esperienza di successo

Si è chiusa da circa una settimana l’esperienza del corso rivolto agli assistenti agli anziani del territorio organizzato dalla sezione aronese della Croce rossa. Per circa due mesi gli esperti e i professionisti che collaborano con la Cri hanno formato i dieci iscritti al corso, preparandoli a gestire situazioni di emergenza e a mettere in pratica strategie per la cura degli anziani che saranno decisamente molto utili per il loro futuro.

La soddisfazione del presidente della Croce rossa

"Organizziamo questo corso ormai da oltre 10 anni - dice il presidente della sezione locale della Croce rossa, Michele Giovannetti - e ad eccezione degli anni del Covid abbiamo sempre portato avanti questa tradizione con grande successo. Quest’anno gli iscritti erano una decina, tutti provenienti da diverse parti del mondo e con un bagaglio culturale differente. Alcuni dei partecipanti erano già stati assunti come assistenti alla persona, mentre altri si sono affacciati a questo settore grazie a noi". Al corso hanno preso parte come docenti alcuni medici, un fisioterapista, un infermiere e una psicologa.

Un ringraziamento speciale per coloro che hanno lavorato al progetto

"Abbiamo cercato di fornire ai partecipanti una preparazione precisa - continua Giovannetti - per quanto riguarda il primo soccorso in situazioni di emergenza, ma li abbiamo anche formati nella gestione di tutte quelle pratiche quotidiane che è bene mettere in atto per gestire al meglio il rapporto con gli anziani. Dalle medicazioni da applicare giorno dopo giorno ai movimenti consigliati per gestire ogni momento della giornata, fino ad alcuni accorgimenti psicologici sulle modalità corrette per porsi nei confronti degli anziani: ogni aspetto è stato trattato nel migliore dei modi possibili. Ci tengo particolarmente a ringraziare Gianni Castaldi, responsabile dell’area sociale della Cri e l’infermiera Margherita Ferraris, che si sono prese particolarmente a cuore questo progetto dall’inizio delle lezioni fino all’esame finale di sabato".