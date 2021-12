Apre il centro vaccinale Ticino Nord Ovest a Varallo Pombia

Dal 3 gennaio

Destinato solo alle terze dosi.

Dal 3 gennaio 2022 sarà operativo tutti i giorni il Centro Vaccinale COVID19 denominato TICINO NORD OVEST, a Varallo Pombia in Via della Gioventù.

I dettagli

Si tratta di una iniziativa portata avanti coralmente da ASL Novara, Medici di Medicina Generale e i Comuni di: Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Comignago, Divignano, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Oleggio e Varallo Pombia.

Questo Centro è destinato solo alle terze dosi e non si occuperà dei pazienti fragili.

➡️ I residenti dei comuni coinvolti che ancora NON hanno la prenotazione la riceveranno in automatico con riferimento al Centro Vaccinale di Varallo Pombia.

➡️ Per coloro invece che hanno già una prenotazione ASL in altro centro e volessero spostarla a Varallo Pombia potranno farlo tramite il sito internet: https://www.ilpiemontetivaccina.it tramite SPID, Carta di Identità Elettronica o Tessera Sanitaria. Potranno in questo modo modificare il Centro Vaccinale a seconda delle disponibilità.

Per aiutare anziani o persone in difficoltà a procedere al cambio si è resa disponibile la Farmacia Fanchini di Varallo Pombia (Via Caccia, 1) che fornirà supporto e aiuto per le procedure.