Apre il presidio permanente della Guardia Costiera sul Lago Maggiore

Lo scorso 12 giugno si è svolta la presentazione di apertura del presidio permanente del “Nucleo mezzi navali Guardia Costiera - Lago Maggiore”, dove nell’occasione è avvenuto il lancio ufficiale dell’Operazione “Mare Sicuro 2023”, che ormai da oltre trent’anni vede la Guardia Costiera al fianco di milioni di cittadini, turisti e diportisti per consentire loro di trascorrere in sicurezza il periodo estivo sia in mare che nei laghi maggiori del Paese.

L’evento è stato presenziato dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone.

"Mare sicuro"

L’operazione nazionale estiva denominata “Mare Sicuro” della Guardia Costiera vedrà sul Lago Maggiore, fino al 17 settembre, impiegati 16 donne e uomini del Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera, oltre 2 mezzi navali, pronti a intervenire in caso di emergenze. Nelle prime due settimane di operatività del Nucleo sono state percorse oltre mille miglia di navigazione ed effettuate 39 missioni, di cui 6 missioni di soccorso per portare assistenza a 8 persone.

Alla Guardia Costiera compete anche l’attività di vigilanza e controllo ai sensi del Codice dalla nautica da diporto: 23 i controlli effettuati nei primi 15 giorni di attività che hanno portato all’elevazione di n. 1 verbale amministrativo.

La nuova sede del “Nucleo mezzi navali Guardia Costiera - Lago Maggiore”.

L’avvio dell’Operazione è avvenuta nel corso di una settimana che ha visto, tra l’altro, l’inaugurazione - nella giornata di lunedì 12, alla presenza del Ministro Matteo Salvini, del Presidente della Regione Piemonte Cirio e del Comandante Generale Ammiraglio Nicola Carlone - della sede del “Nucleo mezzi navali Guardia Costiera - Lago Maggiore”. Una presenza, quella della Guardia Costiera sul Lago Maggiore, che da quest’anno non si concentrerà nella sola stagione estiva, come avviene dal 2008, ma che diventa permanente, con un servizio operativo che sarà attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, con un presidio di donne e uomini pronti a intervenire in caso di necessità e impegnati nelle attività di vigilanza.

"Per garantire sicurezza e legalità"

“Il soccorso in mare e nei maggiori laghi” ha precisato l’Ammiraglio Liardo, “rappresenta la nostra prima missione. Con l’operazione Mare Sicuro ci prefiggiamo lo scopo di salvaguardare tutti coloro che fruiscono delle nostre spiagge e dei nostri mari e laghi, garantendo ai milioni di turisti e residenti un’estate all’insegna di sicurezza e legalità”.

“La Regione Piemonte ha creduto fermamente in questo progetto mettendo a disposizione 40 mila euro necessari per trasformare questo presidio da stagionale a fisso. Questo territorio è meta di molti turisti: nel 2022 ha raggiunto 4,3 milioni di presenze in crescita grazie anche alle attività outdoor proposte da questo territorio. Per questo è importante garantire alti standard di sicurezza e il presidio fisso della Capitaneria di Porto va proprio in questa direzione” spiega il presidente del Piemonte Alberto Cirio.

“È un grande risultato per tutto il territorio, un servizio che è a tutti gli effetti un plus nel campo turistico – aggiunge il sindaco di Lesa Luca Bona – che registra movimenti in forte crescita in tutti i periodi dell'anno, per il turismo ma anche per le attività professionali come la pesca e il trasporto. Si tratta di un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra congiunto tra i Sindaci, la Regione e la Capitaneria di Porto”.